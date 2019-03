Bei USD/JPY ist derzeit ein zähes Ringen um eine eminent wichtige Marke entbrannt. Ein erster Versuch des US-Dollars, den Yen über die 112er Marke zu drücken, scheiterte Anfang des Monats. Nach einem kleinen Schwächeanfall in Richtung 111,0 JPY hat der US-Dollar nun wieder das Heft des Handelns in die Hand genommen und läuft erneut in Richtung 112,0 JPY an. Aus charttechnischer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...