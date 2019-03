Das Motiv des mutmaßlichen Schützen von Utrecht ist nach Angaben des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte weiter unklar. "Es gibt viele Fragen und Gerüchte", sagte Rutte am Abend in Den Haag vor Journalisten. Ob der mutmaßliche Täter, der 37-jährige gebürtige Türke namens Gökmen Tanis, ein terroristisches Motiv gehabt habe, sei unklar. Die Polizei wollte auch eine Beziehungstat nicht ausschließen.

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht war Tanis am Abend in der Innenstadt unweit des Tatorts festgenommen worden. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei getötet worden. Von den fünf Verletzten sind drei in kritischem Zustand./cd/ev/ab/DP/fba

AXC0299 2019-03-18/19:54