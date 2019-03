Stuttgart (ots) - Real ist die Gefahr, dass die Unternehmen auf dem Land wirtschaftlich und technologisch weiter abgehängt werden von jenen in den Städten. Es sei denn, sie bauen ihr eigenes 5G-Netz auf, was bald möglich sein wird. Um aber "gleichwertige Lebensverhältnisse" zwischen Stadt und Land zu schaffen, wie das Grundgesetz es vorsieht, hilft die aktuelle Auktion kaum weiter. Die Politik hat hier die Weichen nicht entschieden genug gestellt. Sie hat Anforderungen nicht rechtzeitig präzisiert. Für das Zukunftsnetz müssten auch die Einstiegskosten bei der Auktion geringer sein. Und auch Bund und Länder sollten sich beim Ausbau stärker engagieren.



