Die nebag ag plant Beteiligung an den nicht operativen Aktiven der Biella Holding AG EQS Group-Ad-hoc: nebag ag / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Die nebag ag plant Beteiligung an den nicht operativen Aktiven der Biella Holding AG 19.03.2019 / 05:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MEDIENMITTEILUNG Die nebag ag plant Beteiligung an den nicht operativen Aktiven der Biella Holding AG Exacompta SAS will sich zusammen mit Biella auf die Marktentwicklung konzentrieren; aus diesem Grund will Exacompta SAS auf die nicht direkt operativen Aktiven in Polen und Ungarn verzichten. Zusammen mit zwei weiteren Ankeraktionären hat sich die nebag ag entschieden, diese Bedingung zu erfüllen und wird eine Gesellschaft gründen (POLUN Holding AG), welche bei Zustandekommen des Angebots die nicht operativen Tochtergesellschaften von Biella erwerben wird. Der vereinbarte Kaufpreis wurde durch eine "Fairness Opinion" als angemessen beurteilt. Die geplante Investition der nebag ag in der POLUN Holding AG beträgt rund CHF 2.4 Mio. Die nächste Generalversammlung findet am 10. Mai 2019 statt. Zürich,19.März 2019 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: nebag ag c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0)43 243 07 90 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet: www.nebag.ch ISIN: CH0005059438 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 788837 19.03.2019 CET/CEST ISIN CH0005059438 AXC0003 2019-03-19/05:00