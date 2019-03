Die Aktionäre des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec AG treffen sich am Dienstag (10.00 Uhr) zu ihrer jährlichen Hauptversammlung in Weimar. Der Vorstand des Jenaer Unternehmens legt ihnen die Bilanz für das Geschäftsjahr 2017/18 vor, das bis Ende September lief. Dank neuer Operationsmikroskope und Laser zur Korrektur von Sehfehlern stieg der Konzernumsatz um 7,6 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete Zeiss Meditec einen Gewinn von 126,2 Millionen Euro. Vorgeschlagen ist eine Dividende von 0,55 Euro pro Anteilsschein, über die die Aktionäre in Weimar abstimmen werden./ro/DP/nas

