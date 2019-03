Wer Dächer ausbaut oder Wohnungen in leerstehenden Gebäuden im Ortskern schafft, sollte nach Ansicht der Grünen staatlich gefördert werden. In und auf bestehenden Gebäuden könnten so in dieser Wahlperiode 100 000 zusätzliche Wohnungen entstehen, heißt es in einem Antrag der Fraktion für die Bundestagssitzung an diesem Donnerstag. Der Staat solle zehn Prozent der Baukosten übernehmen, maximal aber 150 Euro pro Quadratmeter. Noch in diesem Jahr sollten 10 000 Wohnungen mit 90 Millionen Euro gefördert werden, über drei Jahre planen die Grünen Investitionen von mehr als 800 Millionen Euro.

Bundesweit fehlen nach Schätzungen des Pestel-Instituts aktuell etwa eine Million Wohnungen. Die Wissenschaftler sehen ein großes Potenzial durch die Aufstockung von Wohnhäusern und Supermärkten. Zugleich stünden in vielen Ortskernen im Umland der Städte Wohnungen und Häuser leer, schreiben die Grünen. "Wir stärken mit dem Programm die Innenentwicklung im Bestand und geben eine Antwort auf die steigenden Baulandpreise und ermöglichen Wohnungsbau ohne Flächenfraß", erklärte die Sprecherin der Fraktion für Stadtentwicklung, Daniela Wagner./tam/DP/jha

