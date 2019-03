Medieninformation

Geschäftsjahr 2018: Schlatter Gruppe steigert Nettoerlös und Gewinn

S c h l i e r e n, 19. März 2019. Die Schlatter Gruppe steigerte ihren Nettoerlös im Geschäftsjahr 2018 um 10,2 Prozent auf CHF 111,5 Mio. (2017: CHF 101,1 Mio.) und erzielte mit CHF 114,2 Mio. einen um 20,7 Prozent höheren Bestellungseingang als im Vorjahr (2017: CHF 94,6 Mio.). Der Auftragsbestand per 31.12.2018 betrug CHF 45,2 Mio. (31.12.2017: CHF 42,5 Mio.). Für die Berichtsperiode weist Schlatter ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 3,8 Mio. (2017: CHF 2,5 Mio.) aus. Mit einem Konzernergebnis von CHF 3,7 Mio. (2017: CHF 2,9 Mio.) schliesst die Gruppe das Geschäftsjahr 2018 somit mit einem Gewinn ab, der über dem Vorjahresergebnis liegt.

Die grossen Entwicklungsanstrengungen der vergangenen Jahre und die gute Verfassung der Weltwirtschaft während der Berichtsperiode wirkten sich positiv auf den Markterfolg und die Investitionsbereitschaft der Schlatter-Kunden aus. Während das Segment Schweissen 2018 einen deutlichen Gewinn erzielte, liegt das Segment Weben knapp unterhalb der Gewinnschwelle. Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Schlatter eine etwas kleinere Investitionsbereitschaft ihrer Kunden und damit einen leichten Bestellungsrückgang. Für 2019 wird ein Gewinn über dem Vorjahresniveau angestrebt, wobei beide Segmente entsprechend zur Gewinnsteigerung beitragen sollen.

Bedeutende Investitionen in neuen Standort und in die Fertigung in Münster

Aufgrund der Kündigung des bisher gemieteten Produktionssstandorts in Münster durch den Vermieter hat sich Schlatter entschieden, einen Neubau im Industriegebiet von Münster zu erstellen. Der Einzug in die neue Fabrik ist auf Mitte 2020 geplant. Im Neubau kann Schlatter die Unternehmensprozesse optimal gestalten, was sich in einer deutlichen Produktivitätssteigerung und einer Verkürzung der Durchlaufzeiten auswirken soll. Die Erneuerung der Fertigung wurde 2018 abgeschlossen. Mit den neuen Fertigungsmaschinen wird Schlatter bisher extern zugekaufte Teile in bedeutendem Ausmass selber herstellen, wodurch sich die Bruttomarge und die Auslastung weiter verbessern sollen.

Segment Schweissen

Im Segment Schweissen konnte der Nettoerlös im Geschäftsjahr 2018 um 12,8 Prozent auf CHF 91,8 Mio. gesteigert werden (2017: CHF 81,4 Mio.). Der Bestellungseingang liegt mit CHF 94,8 Mio. und einem Plus von 28,5 Prozent deutlich über dem Vorjahr (2017: CHF 73,8 Mio.). Der Auftragsbestand am Jahresende betrug CHF 37,5 Mio. (31.12.2017: CHF 34,5 Mio.).

Die umgesetzten Kostensparmassnahmen vergangener Jahre, die hohen Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte sowie die Massnahmen zur Stärkung der Marktpräsenz haben ihre Ergebniswirkung weiterhin bestätigt. Mit der Erarbeitung einer neuen Maschinenplattform für den Produktbereich «Anlagen zur Herstellung von Armierungs- und Industriegittern» will Schlatter die Komplexität reduzieren und die Produktkosten nachhaltig senken.

Produktbereich Draht (Armierungs- und Industriegitter)

Im umsatzstärksten Produktbereich «Armierungsgitter» hat sich die im Vorjahr eingesetzte Erholung in vielen Märkten fortgesetzt. Das Abwicklungsvolumen konnte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, sodass positive Skaleneffekte mit entsprechender Ergebnisverbesserung erzielt wurden. Ergebnisbelastend haben Mehrkosten gewirkt, die durch die Einführung der Produktgeneration MG800 verursacht wurden.

Bei der flexiblen und produktiven Maschinengeneration MG950 zur Herstellung von Industriegittern wurden modulare Anwendungserweiterungen umgesetzt. Die Entwicklungsrichtung zielt auf integrierte Systemlösungen zur Herstellung von Endprodukten. Diese Fertigungskonzepte integrieren auch Maschinen und Anlagen, die nicht nur die reine Gitterfertigung betreffen.

Produktbereich Schienenschweissen

Dank der weltweit starken Marktstellung für stationäre Schienenschweissanlagen konnte Schlatter ihren Marktanteil im Geschäftsjahr 2018 halten und mehrere Projekte erfolgreich abschliessen. Das Marktvolumen in diesem Produktbereich ist jedoch im Vergleich zu den Gittermaschinen bedeutend geringer.

Im Bereich der mobilen Schienenschweisssystemen ist Schlatter stark auf die westeuropäischen Märkte ausgerichtet. Da es kaum Neubaustrecken in Westeuropa gibt, sind die Verkäufe rückläufig.

Segment Weben

Im Segment Weben blieb der Bestellungseingang mit CHF 19,4 Mio. (2017: CHF 20,8 Mio.) unter dem Vorjahr. Der Nettoerlös beträgt im Berichtsjahr unverändert CHF 19,7 Mio. (2017: CHF 19,7 Mio.). Der Auftragsbestand per 31.12.2018 betrug CHF 7,7 Mio. (31.12.2017: CHF 8,0 Mio.).

Das Segment Weben schliesst das Geschäftsjahr 2018 mit einem Ergebnis knapp unterhalb der Gewinnschwelle ab. Massnahmen zur Senkung der Produktkosten und zur Erhöhung der Produktivität sowie ein verbessertes Preisniveau bei den Webmaschinen sollen 2019 zur deutlichen Rückkehr in die Gewinnzone beitragen.

Aufgrund des guten Bestellungseingangs beim Produktbereich Armierungsgitteranlagen hat der Standort Münster rund 40 Prozent seines Nettoerlöses mit der Fertigung von Teilen und Modulen für den Standort Schlieren erzielt. Das Eigenfertigungsvolumen wird mittels Insourcing von Fertigungsteilen erhöht. Flankierend dazu werden organisatorische Elemente von schlanken Produktionssystemen eingeführt.

Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Bereich technischer Textilien

2019 werden Produktentwicklungsprojekte gestartet, die den Eintritt in Wachstumsmärkte zur Herstellung technischer Textilien ausserhalb der Papierindustrie erlauben. Damit will Schlatter die Abhängigkeit vom volatilen Markt für Webmaschinen zur Herstellung von Papiermaschinenbespannungen reduzieren und zusätzliches Wachstum generieren.

Ausblick

Die erfolgreichen Produktinnovationen der letzten Jahre sowie die positive Stimmung in den Märkten haben der Schlatter Gruppe Auftrieb gegeben. Die Verkaufsoffensive wie beispielsweise die intensivierte Marktbearbeitung von Regionen, in denen Schlatter bislang zu wenig vertreten war, resultierten in steigendem Absatz in diesen Märkten. Ebenso befindet sich das Massnahmenpaket zur Steigerung des Servicegeschäfts weiterhin in Umsetzung. Weitere Schwerpunkte bilden Produktkostensenkungen in den beiden Segmenten Schweissen und Weben. Trotz der nach wie vor anspruchsvollen Rahmenbedingungen ist Schlatter gut aufgestellt. Nach dem überdurchschnittlich starken Bestellungseingang im Jahr 2018 wird sich dieser im Geschäftsjahr 2019 wieder etwas abschwächen. Für das laufende Geschäftsjahr streben der Verwaltungsrat und das Management einen Gruppengewinn über Vorjahr an.

Generalversammlung 2019

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 14. Mai 2019 beantragen, auf eine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 zu verzichten.

Der vollständige Geschäftsbericht 2018 kann auf der Website der Schlatter Gruppe abgerufen werden: http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/geschaefts-_und_semesterberichte/ (http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/geschaefts-_und_semesterberichte/)

Agenda

19.03.2019 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2018 mittels Medieninformation und Publikation des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft 14.05.2019 Ordentliche Generalversammlung 20.08.2019 Publikation Halbjahresergebnis 2019

Kennzahlen der Schlatter Gruppe

2018 2017 Nettoerlös CHF Mio. 111,5 101,1 Veränderung zum Vorjahr % 10,2 11,7 Betriebsergebnis (EBIT) CHF Mio. 3,8 2,5 in % vom Nettoerlös % 3,4 2,5 Konzernergebnis CHF Mio. 3,7 2,9 in % vom Nettoerlös % 3,3 2,8 Bestellungseingang CHF Mio. 114,2 94,6 Auftragsbestand CHF Mio. 45,2 42,5 Mitarbeiterbestand am 31.12. Vollzeitstellen 373 345 im Jahresdurchschnitt Vollzeitstellen 357 332 Verzinsliches Fremdkapital CHF Mio. 1,1 0,3 Nettofinanzguthaben/(-verschuldung)1 CHF Mio. 12,4 11,2 Gearing2 % 0,0 0,0 Free Cash Flow3 CHF Mio. 2,2 -2,8 Umlaufvermögen CHF Mio. 51,4 49,8 Anlagevermögen CHF Mio. 7,3 6,3 Fremdkapital CHF Mio. 29,8 30,7 Eigenkapital CHF Mio. 28,9 25,4 Eigenfinanzierungsgrad % 49,2 45,3 Eigenkapitalrentabilität (ROE)4 % 13,7 12,1 Aktienkennziffern Aktienkapital per 31.12. CHF 1000 17 675 17 675 Total Namenaktien Anzahl 1 104 704 1 104 704 davon dividendenberechtigt Anzahl 1 104 704 1 104 704 Konzernergebnis je Namenaktie5 CHF 3.37 2.60 Eigenkapital je Namenaktie5 CHF 26.16 23.03 Dividende je Namenaktie CHF 06 0 Payout Ratio % 06 0 Kursentwicklung Jahreshöchst CHF 50.50 58.00 Jahrestiefst CHF 32.40 38.00 Jahresende CHF 32.40 47.75 Börsenkapitalisierung Jahreshöchst CHF Mio. 55,8 64,1 Jahrestiefst CHF Mio. 35,8 42,0 Jahresende CHF Mio. 35,8 52,7