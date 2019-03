Tagesgewinner war am Montag AT&S mit 7,28% auf 16,80 (172% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,01%) vor Commerzbank mit 7,21% auf 7,66 (270% Vol.; 1W 7,85%) und Nordex mit 5,59% auf 12,95 (225% Vol.; 1W 7,29%). Die Tagesverlierer: Leoni mit -19,69% auf 17,74 (623% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -19,44%), Zumtobel mit -3,62% auf 6,12 (193% Vol.; 1W -9,79%), Facebook mit -3,32% auf 160,47 (185% Vol.; 1W -6,74%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Amazon (18916,47 Mio.), Glencore (17410,93) und Royal Dutch Shell (17328,19). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Leoni (623%), Commerzbank (270%) und YY Inc. (260%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Nordex mit 26,48%, die beste ytd ist ...

