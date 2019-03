The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0RH9 DZ BANK IS.C186 19/29 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30G9 LB.HESS.THR.CARRARA03Q/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30H7 LB.HESS.THR.CA.TIL.03G/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US03027XAT72 AMERN TOWER 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US03027XAU46 AMERN TOWER 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US842400GQ05 SOUTH.CAL.ED 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US842400GR87 SOUTH.CAL.ED 19/49 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1963116964 SWISS RE FIN 19/50 FLR BD00 BON EUR N

CA BWSQ XFRA CA37959M2031 GLOBAL GAMING TECHS EQ00 EQU EUR N

CA 484 XFRA CA86071P1071 STILLCANNA INC. EQ00 EQU EUR N

CA EU6 XFRA US70465T1079 PDS BIOTECHNOLOGY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CCNV XFRA LU1873136789 U.A.G.C.B.U.E.IAEOH EQ01 EQU EUR Y