The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0Z1T20 BAY.LAND.BOD.IS.12/19 BD00 BON EUR N

CA ZZM9 XFRA DE000CB83CE3 COBA LT2 NACHRANG 11/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4DY1 LB.HESS.THR.CARRARA03P/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0AMF7 LBBW IS.R.8903 BD00 BON EUR N

CA UBLC XFRA XS0761713865 UNIBAIL-RODAMCO 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FWL3 DEKABANK DGZ IHS.6494 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3AQ5 LB.HESS.THR.CARRARA03O/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3BB5 LB.HESS.THR.CARRARA04N/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4D15 LB.HESS.THR.CARRARA03R/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4D31 LB.HESS.THR.CARRARA03T/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JW4 HCOB FZ 3 17/19 BD01 BON EUR N

CA IZ2A XFRA US44987DAK28 ING BK NV 16/19 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US44987DAN66 ING BK NV 16/19 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4GE3 HCOB SZ II 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0012969012 SANOFI 15/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US14912L6W61 CATERP.FIN.SER. 2019 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US46625HQU76 JPMORGAN CHASE 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1384280522 KRED.F.WIED.16/19 MTN RB BD03 BON BRL N