FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50

XFRA US2798701098 EDGE THERAPEUTICS INC

MGNK XFRA DE000A2LQ900 MOLOGEN AG INH O.N.

6E8 XFRA CA26928K1093 EVI GLOBAL GRP DEVELOPM.