FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YM1 XFRA AU000000PAN4 PANORAMIC RES LTD

ISRJ XFRA DE000A2TSSM3 ISRA VISION O.N. JGE

FZV1 XFRA BMG0403V2062 APAC RES LTD HD 1

39G XFRA AU000000ZMI8 ZINC OF IRELAND

4SF XFRA AU0000032377 BARDOC GOLD LTD