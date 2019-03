FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Im Dax zeichnet sich am Dienstag zum Handelsstart nur wenig Bewegung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Eröffnung wenige Punkte tiefer auf 11 650 Punkte. Der Dax kämpft damit auf dem höchsten Niveau seit Oktober weiter mit der exponentiellen 200-Tage-Linie. In der Telekombranche richten sich die Augen am Vormittag nach Mainz: Dort startet trotz heftiger Kritik die Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen.

USA: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Nach einem ruhigen Handel haben die US-Aktienmärkte am Montag freundlich geschlossen und damit an ihre Aufwärtstendenz der Vorwoche angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,25 Prozent auf 25 914,10 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,37 Prozent auf 2832,94 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,26 Prozent auf 7326,28 Zähler bergauf.

ASIEN: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Wochenauftakt gaben die Kurse leicht nach. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 0,08 Prozent auf 21 566,85 Punkte ein. In China ging es für den CSI 300 zuletzt um 0,62 Prozent nach unten und der Hang-Seng-Index in Hong Kong sank um 0,21 Prozent.

DAX 11.657,06 -0,25%

XDAX 11.664,48 -0,33%

EuroSTOXX 50 3.387,94 0,05%

Stoxx50 3.123,03 0,30%

DJIA 25.914,10 0,25%

S&P 500 2.832,94 0,37%

NASDAQ 100 7.326,28 0,26%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,26 0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1345 0,07%

USD/Yen 111,25 -0,17%

Euro/Yen 126,22 -0,09%°

ROHÖL:

Brent 67,59 +0,05 USD

WTI 59,03 -0,06 USD°

/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0049 2019-03-19/07:32