Durch den Verkauf des Malmyzh-Porphyr-Kupfer-Gold-Projekts von IG Copper landeten 65,15 Millionen US-Dollar in der Kasse von EMX Royalty. Nun kann die Gesellschaft aus dem Vollen schöpfen und die niedrigen Bewertungen am Markt für sich nutzen.

2018 war ein Rekordjahr für EMX Royalty

Vor wenigen Tagen sprach Scott Close, Direktor von EMX Royalty (1,62 CAD | 1,05 Euro; CA26873J1075), auf dem Metals Investor Forum in Toronto über die erreichten Erfolge und auch die Ziele des Unternehmens. Mehr als 100 Mining-Assets weltweit, vor allem in den USA und in Skandinavien, tragen zum Erfolg von EMX Royalty bei. Allein im vergangenen Jahr konnten 16 verschiedene Deals unter Dach und Fach gebracht werden - ein Highlight. Zudem hat der aktuelle Verkauf des Malmyzh-Projekts eine Menge Geld in die Kasse gespült. Das Projekt wurde von IG Copper betrieben und geleitet. EMX Royalty war an der Weiterentwicklung beteiligt. Für 200 Millionen US-Dollar wurde das Malmyzh-Projekt im Oktober 2018 an eine russische Kupfergesellschaft verkauft. Dabei wurden 190 Millionen US-Dollar aus dem Treuhandkonto freigesetzt und EMX Royalty bekam davon eine Barausschüttung von 65,15 Millionen US- Dollar. Dazu können unter ...

