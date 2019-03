Der bedeutendste deutsche Hersteller von Kabelbäumen für Autos steht vor einer Radikalkur. Der neue Chef muss mehr als aufräumen und kündigte dies schon an. Aldo Kamper ist seit September im Amt und muss radikal durchgreifen. In Nürnberg ist endlich was los. Vor drei Jahren entstand ein großes Loch in dder Produktion in Rumänien, dann ein weiteres Loch in verschiedenen dubiosen Finanzangelegenheiten ohne klare Erkenntnis für Außenseiter und nun wird mit voluminösen Ausreden ein neues Konzept gesucht. Was macht man daraus? 20 % Kursabsturz gestern sind ein Wort. Eigentlich baut sich bei Leoni eine Turnaround-Lage auf. Von der Sache her ist das richtig, aber: Es wird schwierig sein eine verfahrene Kiste wieder auf die Beine zu stellen. Technologisch erstklassig aber organisatorisch ist Leoni ein Desaster. Heute gibt es ergänzende Erklärungen, so dass Sie in den nächsten drei bis vier Tagen überlegen können, abzustauben.



