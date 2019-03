FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre von Wacker Chemie bekommen für 2018 eine gleichbleibende reguläre Dividende. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er 2,50 Euro je Aktie ausschütten. Für das Vorjahr hatten die Anteilseigner zusätzlich eine Sonderausschüttung von 2,00 Euro erhalten, unter anderem wegen der Veräußerung der Siltronic-Anteile.

Wacker Chemie bestätigte am Dienstag die Prognose für das laufende Jahr. So soll der Umsatz dank höherer Absatzmengen bei Polysilicium und im Chemiegeschäft zwar voraussichtlich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird wohl um 10 bis 20 Prozent geringer ausfallen als im Vorjahr, wie der Konzern bereits Anfang des Monats mitgeteilt hatte. Der Netto-Cashflow soll 2019 "deutlich" über dem Vorjahreswert von 125 Millionen Euro liegen.

"2019 wird aus heutiger Sicht kein einfaches Jahr werden", sagte Konzernchef Rudolf Staudigl laut Mitteilung. So dürften Überkapazitäten bei Polysilicium die Ergebnisentwicklung dämpfen. Eine große Herausforderung seien zudem die stark steigenden Strompreise in Deutschland. "Wir unternehmen vor diesem Hintergrund große Anstrengungen, um unsere Kosten weiter zu senken. Gleichzeitig stärken wir unser Chemiegeschäft weiter mit gezielten Investitionen und begleiten so das Marktwachstum."

Im vergangenen Jahr sank das EBITDA entgegen den konzerneigenen Erwartungen um 8 Prozent auf 930 Millionen Euro, wie Wacker bereits im Januar mitgeteilt hatte. Der wesentliche Grund für diesen Rückgang seien die Kosten der Betriebsunterbrechung am US-Standort Charleston und die noch nicht erhaltenen Versicherungsleistungen aus dem Schadensfall. Der Umsatz stieg auf 4,98 von 4,92 Milliarden Euro.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich um 4 Prozent auf 260 Millionen Euro. Das Jahresergebnis lag ebenfalls bei 260 Millionen Euro nach 885 Millionen im Vorjahr. 2017 war im Ergebnis noch ein positiver Effekt aus dem Abgang von Siltronic von 635 Millionen Euro enthalten.

