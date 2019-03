Evotec hat eine neue Partnerschaft schließen kann. Wie die Hamburger am heutigen Dienstagmorgen mitteilten, wird man zukünftig mit der Global Antibiotic Research and Development Partnership ("GARDP") zusammenarbeiten. Die strategische öffentlich-private Partnerschaft zielt auf die zunehmende Bedrohung durch Antibiotikaresistenz ("AMR") ab. Evotec und GARDP werden ihre Kapazitäten und Netzwerke gezielt gegen resistente bakterielle Infektionen einsetzen, so Evotec. Dies beinhaltet GARDPs klinische Expertise und ihren Einsatz für nachhaltigen Zugang sowie Evotecs führende Wirkstoffforschungsplattform und Expertise in der Medizinalchemie und Pharmakologie. Darüber hinaus wird Evotec ihre umfangreiche Sammlung aus bakteriellen Krankheitserregern zur Verfügung stellen, heißt es in der Mitteilung weiter.

