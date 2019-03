Auch nach einer Woche gibt es immer noch kein Urteil im jüngsten Glyphosat-Prozess gegen Monsanto in San Francisco, berichtet das Handelsblatt. Die Jury habe sich zwar noch einmal die Aussage des Klägers Edwin Hardeman angehört, konnte sich jedoch nicht auf eine Entscheidung festlegen. Für Bayer, die sich Monsanto via Übernahme einverleibten, handelt es sich um einen richtungsweisenden Fall. Die Nervosität der Anleger lässt sich am Kurs ablesen.

