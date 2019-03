Der amerikanische Industriekonzern Roper Technologies Inc. (ISIN: US7766961061, NYSE: ROP) schüttet an seine Aktionäre eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,4625 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 22. April 2019 (Record date: 8. April 2019). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 1,85 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 331,47 US-Dollar (Stand: 18. März 2019) beträgt die Dividendenrendite somit 0,56 Prozent. ...

