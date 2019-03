Wie so zahlreiche anderen Aktien, hat auch das Wertpapier von Heidelberg Cement Ende Dezember sein vorläufiges Jahrestief in 2018 gefunden und ist anschließend zur Oberseite abgedreht. Nun aber hängt der Wert im Bereich von 65,65 Euro seit gut vier Wochen fest und sammelt offenbar Kräfte für einen weiteren Kursschub. Dabei konnte man sich bislang immer auf die Käufer verlassen, nach einer Short-Attacke Anfang März gelang es, das Gleichgewicht in der Aktie wieder herzustellen. Ein Ausbruch über die Hürde ist aber noch nicht gelungen, könnte aber schon sehr bald bevorstehen. Gelingt dieses Unterfangen, dürften gleich mehrere Hürden mit einem Schlag beiseitegeschafft werden und vermutlich dynamische Kurszuwächse mit sich bringen.

Heidelberg Cement sammelt Kräfte

Für ein weiteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...