Die ExThera Medical Corporation (ExThera) gab heute bekannt, dass Dr. Stefan Büttner, leitender Mitarbeiter der Abteilung für Nephrologie, Dialyse und Nierentransplantation am Universitätsklinikum Frankfurt, am Mittwoch, dem 20. März, auf dem Internationalen Symposium für Intensiv- und Notfallmedizin (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, ISICEM) in Brüssel, Belgien, über seine klinischen Erfahrungen mit dem Seraph 100 Microbind Affinity Blood Filter (Seraph) von ExThera berichten wird. ExThera, ein junges Medizintechnikunternehmen in der San Francisco Bay Area, ist Entwickler von Therapien zur Reduzierung von Bakterien und Viren im Blut.

Während seines Vortrags mit dem Titel Extrakorporale Eliminierung von Krankheitserregern ist absehbar (Extracorporeal Pathogen Elimination is on the Horizon) wird Dr. Büttner über seine klinischen Erfahrungen mit Seraph bei der Behandlung von Bakteriämie während der Dialyse berichten. Dr. Büttner ist Nephrologe, klinischer Forscher und Experte für Blutreinigungstechniken und seine Sichtweise ist aufgrund seiner Erfahrungen mit der Plasmapherese und dem Einsatz extrakorporaler Therapien für die Nierenersatztherapie, Leberversagen und Infektionskrankheiten von besonderem Interesse. Der Vortrag von Dr. Büttner findet beim Symposium im Zelt während der Sitzung zu Blutreinigung statt und dauert von 16:30-16:45 Uhr Ortszeit.

Seraph wurde entwickelt, um die Dauer und Intensität von Blutbahninfektionen zu reduzieren und so die klinischen Ergebnisse zu verbessern. Es ist der erste und einzige Breitbandfilter, der Krankheitserreger im Vollblut reduziert. Durch die Verwendung von immobilisiertem Heparin mit einer einzigartigen molekularen Architektur imitiert Seraph die Bindungsstellen von Heparansulfat auf Endothelzellen, die von eindringenden Krankheitserregern angegriffen werden. Die große Oberfläche von Seraph reduziert schnell große Mengen an arzneimittelresistenten und arzneimittelanfälligen Bakterien, Viren, Toxinen und Sepsismediatoren im fließenden Blut.

In seinem Bestreben, lebensbedrohliche Blutbahninfektionen und deren Fortschreiten zur Sepsis zu unterbinden, arbeitet ExThera an der CE-Zulassung und der Produkteinführung in die EU Mitte 2019.

"Der Bedarf an Fortschritten bei der Behandlung von Blutbahninfektionen ist bisher weitgehend unbefriedigt geblieben. Die Technologie von ExThera hat sich jedoch in präklinischen Studien und klinischen Tests als sichere und effektive Option immer wieder als vielversprechend erwiesen", so Robert Ward, CEO von ExThera. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, die medizinische Fachwelt auf dem wichtigen ISICEM-Meeting durch die Erfahrungen von Dr. Büttner über Seraph zu informieren und für die Behandlung dieser Infektionen in naher Zukunft zur Verfügung zu stellen."

Über den Blutfilter Seraph MicrobindAffinity

Wenn das Blut eines Patienten durch den Blutfilter Seraph Microbind Affinity fließt, kommt es über winzige Mikrosphären, die mit molekularen Rezeptorstellen beschichtet sind, die die Rezeptoren auf menschlichen Zellen imitieren, wie sie von Krankheitserregern beim Eindringen in den Körper genutzt werden. Schadstoffe werden schnell aufgenommen und an der Oberfläche adsorbiert und reduzieren so die Konzentration im Blutkreislauf. Seraph fügt dem Blut, das mit intakten Blutzellen an den Patienten zurückgegeben wird, nichts hinzu. Das Adsorptionsmedium ist eine flexible Plattform, die chemisch gebundenes, immobilisiertes Heparin für die Blutverträglichkeit verwendet und einzigartiges Bindungsvermögen für Krankheitserreger besitzt.

Seraph kann mit optionalen ergänzenden Adsorbenzien konfiguriert werden, um andere Toxine und entwickelte Pathogene zu binden. Mit ‚Seraph 200' zum Beispiel wird Seraph 100 um Endotoxin-Bindung ergänzt. Dies kann bei bestimmten Infektionen der Blutbahn hilfreich sein, die sich zu einer Endotoxämie entwickeln. Die Seraph-Filter haben eine blutberührende Oberfläche, die antithrombogen und entzündungshemmend ist.

Über ExThera Medical

ExThera Medical mit Sitz in Martinez, Kalifornien, und in Vaals, den Niederlanden, ist ein Medizintechnikunternehmen in privater Hand, das innovative Einweg-Blutfilter entwickelt, die in der Lage sind, ein breites Spektrum von Bakterien, Viren, Parasiten, Toxinen oder anderen schädlichen Substanzen aus dem Vollblut aufzunehmen. Das Unternehmen entwickelt therapeutische Produkte zur Behandlung von Patienten in Krankenhäusern oder Kliniken, bei Epidemien oder auf dem Kampffeld. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam mit langjähriger Erfahrung im Bereich blutkontaktierende Geräte und Biomaterialien geleitet und verfügt über einen starken Patentschutz und einen wachsenden Bestand an Daten aus unabhängigen Laborstudien aus der Teilnahme am DARPA-Programm und aus einer erfolgreichen klinischen Studie in der EU. Weitere Informationen finden Sie unter www.extheramedical.com.

Hinweis: Der Blutfilter Seraph Microbind Affinity befindet sich derzeit in der klinischen Evaluierung und ist nicht für den kommerziellen Verkauf verfügbar.

