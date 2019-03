Die Wall Street hat Montag trotz anhaltender Kursverluste beim Schwergewicht Boeing mit Kursgewinnen geschlossen. Der Dow Jones notiert seit Jahresbeginn 11,1 Prozent im Plus, beim Nasdaq Composite Index beträgt der Zuwachs 16,6 Prozent. Im DAX lassen es die Anleger vor dem US-Notenbank-Entscheid am Mittwoch ruhig angehen. Der deutsche Leitindex dürfte auf dem Niveau des Vortages in den Handel starten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

