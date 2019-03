Wenn es nach oben geht, ist Geld verdienen nicht schwer. Die Spreu trennt sich vom Weizen, wenn es an den Börsen kracht. Letztes Jahr war ein solcher Fall. Erstaunlicherweise gab es dennoch Depots die in diesem Zeitraum gut abschneiden konnten und sogar ein Plus erzielt haben. Dazu gehört auch das Aktien-Depot der 800%-Strategie (+2,3 Prozent).

Den vollständigen Artikel lesen ...