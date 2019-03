Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien des Autobauers Volkswagen (VW) mit "Overweight" und einem Kursziel von 186 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Herbert Diess sei zwar erst seit 2018 Konzernchef, habe diese Rolle aber faktisch schon seit der Dieselkrise in seiner Funktion als Lenker der Marke VW ausgefüllt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter Diess habe Volkswagen in den vergangenen Jahren wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039