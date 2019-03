MUNICH, Deutschland, March 19, 2019, ein innovativer globaler Anbieter von Lösungen zur Zusammenarbeit in Videomeetings, stellt seine neuen Besprechungsraum-Systeme Icon 300 und Icon 500 vor. Sie sind die neuesten Geräte der nächsten Generation videofähiger Systeme in 4K-Qualität bei Lifesize. Die Icon 300 und 500 wurden speziell für den Cloud-basierten Videokonferenzservice entwickelt und erweitern so das Angebot in diesem Bereich. Für Unternehmen, die Videokonferenzen auch außerhalb von großen Konferenzräumen nutzen wollen, bringt Lifesize damit jetzt eine umfangreiche Kollaborationsmöglichkeit auch in kleine und mittelgroße Besprechungsräume.



Die neue Reihe von Lifesize-Lösungen bietet das optimale Meeting-Erlebnis:

Icon 300: Speziell für kleine Räume entwickelt, passt das flexible Design der Icon 300 perfekt in kleine Räume oder in Mini-Meeting-Räume und ist mit fortschrittlicher Technik ausgestattet. Dazu gehören ein ultraweites Sichtfeld, um jeden im Raum sehen zu können, Unterstützung für die Wiedergabe von 4K-Full-Motion-Inhalten sowie eine verbesserte Klangqualität, die Nebengeräusche und Grundrauschen reduziert. Das Icon 300 ist ab sofort verfügbar.

Das Icon 500 kann ab sofort vorbestellt werden. Die allgemeine Verfügbarkeit wird im Sommer 2019 erwartet.

Frost and Sullivan s Schätzungen zufolge gibt es weltweit mehr als 32 Millionen kleine Meetingräume, allerdings sind weniger als zwei Prozent der Räume mit Videosystemen ausgestattet. Da aber bis 2022 voraussichtlich fast 70 Prozent aller Videokonferenzsitzungen in solchen sogenannten Huddle Rooms stattfinden werden, sind Unternehmen schon jetzt auf der Suche nach kostengünstigen Lösungen zur Verbesserung der internen und externen Videozusammenarbeit und des Teilens von Inhalten in diesen kleineren Besprechungsräumen.

"Meetings finden heute oftmals kurzfristig und ungeplant statt und sind daher häufig weniger struktriert und von kurzer Dauer. Mitarbeiter, die sich nicht vor Ort befinden, schalten sich aus der Ferne dazu und arbeiten dann zusammen, wenn es die Arbeit vorgibt und nur selten in vorher festgelegten Abständen. Besprechungsräume müssen an diese Voraussetzungen angepasst sein, um ein effizientes Meetingerlebnis zu unterstützen", sagt Craig Malloy, CEO bei Lifesize. "Kleinere Meetingräume und Huddle Rooms spielen dabei eine entscheidende Rolle für die natürliche Zusammenarbeit, verglichen mit größeren Konferenzräumen mangelt es ihnen allerdings an passender Technik und Equipment. Um die Video-Zusammenarbeit auf das gesamte Unternehmen auszudehnen, benötigen Unternehmen kostengünstige Möglichkeiten, um ihren Mitarbeitern eine Videoqualität zu bieten, die mit derjenigen von persönlichen Meetings mithalten kann. Dazu bedarf es einer vertrauten, intuitiven Benutzeroberfläche, die die Verwendung von Videokonferenzen zur Selbstverständlichkeit macht. Das ist genau das, was wir mit den neuen Icon 300 und 500 liefern", ergänzt Thomas Nicolaus, Vice President Central- & Northern Europe bei Lifesize.

Die für die Cloud entwickelten Lifesize Icon-Systeme werden kontinuierlich aktualisiert und durch einen 24/7/365-Support unterstützt, der Unternehmen Sicherheit und nahtlose Updates für neue Funktionen bietet.

Weitere Informationen über die Lifesize-Familie der 4K-Videokonferenzlösungen finden Sie unter www.lifesize.com .

Über Lifesize

Lifesize hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und kombiniert erstklassige, Cloud-basierte Videokonferenzlösungen mit integriertem Equipment, damit sich Unternehmen im besten Licht präsentieren können und bei jedem Gespräch den besten Eindruck hinterlassen. Lifesize wurde von Frost & Sullivan zum Cloud Video Conferencing Vendor of the Year ernannt und führt die Branche in Sachen Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K-Videokonferenzlösung und 4K-Serviceachitektur an. Zusammen mit einer umfangreichen Palette von Integrationen und Angeboten für Unternehmen jeder Größe setzt Lifesize einen neuen Standard für die Kommunikation und Produktivität am Arbeitsplatz auf globaler Ebene. Um zu erfahren, warum Unternehmen wie Yelp oder Netflix bei ihrer Teamkommunikation auf Lifesize setzen, besuchen Sie www.lifesize.comoder folgen Sie uns @LifesizeHD.

