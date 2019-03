Bülach (ots) - Im Geschäftsjahr 2018 baute die Vetropack-Gruppe

die Nettoerlöse sowie den Absatz erneut aus. Die Nettoerlöse stiegen

um 9,4 Prozent und der Absatz um 1,8 Prozent. Um die dafür notwendige

Produktionsleistung steigern zu können, investierte die Gruppe CHF

117,9 Mio., vor allem in den Kapazitätsausbau der Werke.



Finanzielle Eckwerte 2018:



- Nettoerlöse: CHF 690,7 Mio. (2017: CHF 631,5 Mio.)

- EBIT: CHF 78,4 Mio. (2017: CHF 64,1 Mio.)

- EBIT-Marge: 11,3 Prozent (2017: 10,1 Prozent)

- Konzerngewinn: CHF 58,1 Mio. (2017: CHF 57,0 Mio.)

- Nettoliquidität: CHF 72,3 Mio. (2017: CHF 68,3 Mio.)

- Cash-Flow: CHF 135,7 Mio. (2017: CHF 126,3 Mio.)

- Cash-Flow-Marge: 19,6 Prozent (2017: 20,0 Prozent)

- Eigenkapitalanteil: 75,1 Prozent (2017: 73,8 Prozent)



In einem prosperierenden Marktumfeld steigerte die

Vetropack-Gruppe im Geschäftsjahr 2018 ihre Nettoerlöse aus

Lieferungen und Leistungen um 9,4 Prozent auf CHF 690,7 Mio. (2017:

CHF 631,5 Mio.). Der Absatz stieg im gleichen Zeitraum um 1,8 Prozent

auf 5,16 Mia. Stück Glasverpackungen (2017: 5,07 Mia. Stück).



Signifikante Steigerung der operativen Ertragskraft



Das konsolidierte EBIT der Gruppe verbesserte sich gegenüber dem

Vorjahr um 22,3 Prozent auf CHF 78,4 Mio. (2017: CHF 64,1 Mio.). Die

EBIT-Marge lag mit 11,3 Prozent der Nettoerlöse deutlich über dem

Vorjahreswert von 10,1 Prozent. Das anhaltend positive Marktumfeld,

die kontinuierlich gestiegene Produktionskapazität sowie die

optimierte Produktionseffizienz führten zu dieser erfreulichen

Entwicklung.



Der konsolidierte Konzerngewinn wuchs um 1,9 Prozent auf CHF 58,1

Mio. (2017: CHF 57,0 Mio.), womit die Gewinnmarge somit 8,4 Prozent

betrug (2017: 9,0 Prozent). Die Kursverluste auf Euro-Guthaben

beeinflussten im Berichtsjahr den Konzerngewinn negativ.



Liquidität weiter gesteigert



Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit konnte im Berichtsjahr weiter

verstärkt werden und erreichte CHF 135,6 Mio. (2017: CHF 124,7 Mio.),

was 19,6 Prozent (2017: 19,7 Prozent) des Nettoumsatzes entsprach.

Die Investitionstätigkeit in materielle und immaterielle Anlagen nahm

insbesondere aufgrund der bereits erwähnten Kapazitätssteigerungen

signifikant auf CHF 115,6 Mio. zu (2017: CHF: 67,3 Mio.). Alle

Investitionen konnten vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert

werden. Der Freie Cash Flow sank aufgrund dieser Investitionen auf

CHF 28,6 Mio. (2017: CHF 60,0 Mio.). Folglich stieg die

Nettoliquidität der Gruppe nur leicht auf CHF 72,3 Mio. (2017: CHF

68,3 Mio.).



Trotz der hohen Investitionen erhöhte die Vetropack-Gruppe ihren

Eigenkapitalanteil auf 75,1 Prozent (2017: 73,8 Prozent). Die Bilanz

ist sehr solide.



Vetropack beschäftigte Ende des Berichtsjahrs 3'291 Mitarbeitende

(31. Dezember 2017: 3'257 Mitarbeitende).



Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019



Verwaltungsrat und Geschäftsleitung gehen davon aus, dass sich der

Konsum und die Nachfrage im Geschäftsjahr 2019 wiederum leicht

erhöhen wird. Die Vetropack-Gruppe plant die erhöhten Kapazitäten

voll auszulasten und den Absatz und die Nettoerlöse zu steigern. Die

Investitionen werden im Geschäftsjahr 2019 wiederum

überdurchschnittlich hoch bleiben: Zwei Schmelzwannen werden komplett

modernisiert und die Lebensdauer zweier weiterer wird verlängert.

Zudem wird die Vetropack-Gruppe vermehrt in die Bereiche

Digitalisierung und Automatisierung investieren. Aufgrund der dadurch

erhöhten Abschreibungen wird das operative Ergebnis auf

Vorjahresniveau erwartet.



Zur Vetropack-Gruppe gehören Tochtergesellschaften in der Schweiz,

in Österreich, Tschechien, in der Slowakei, in Kroatien, in der

Ukraine und in Italien.



Vetropack Holding AG



Der Verwaltungsrat stellt der Generalversammlung den Antrag, eine

erhöhte Dividende von brutto CHF 50,00 (2017: CHF 45,00) pro

Inhaberaktie und von brutto CHF 10,00 (2017: CHF 9,00) pro Namenaktie

auszuschütten.



Die Generalversammlung der Vetropack Holding AG findet am

Mittwoch, 24. April 2019, 11.15 Uhr in St-Prex statt.



Der Geschäftsbericht 2018 der Vetropack-Gruppe ist auf dem

Internet aufgeschaltet: http://ots.ch/9vab8W



Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Johann Reiter, CEO

Vetropack Holding AG

Tel. +41 44 863 32 04

E-Mail: johann.reiter@vetropack.com



David Zak, CFO

Vetropack Holding AG

Tel. +41 44 863 32 25

E-Mail: david.zak@vetropack.com



www.vetropack.com