Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Am Freitag hob die Ratingagentur S&P die Einschätzung zur Kreditwürdigkeit für Portugal um eine Stufe von BBB- auf BBB (Ausblick: stabil) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Ratingagentur Moody's habe auf eine Neubewertung des Länderratings für Italien (Baa3, Ausblick: stabil) verzichtet und die nächste Überprüfung erst für den 6. September angekündigt. Die italienischen Anleihen würden hier bei einer erneuten Herabstufung den Status als "Investment Grade" verlieren. Als nächstes werde sich S&P am 26. April mit der Kreditwürdigkeit des Landes beschäftigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...