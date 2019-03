Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts015/19.03.2019/08:45) - Der Automobilzulieferer für Kabel, Drähte und Bordnetzsysteme Leoni hat die Anleger mit einer weiteren Gewinnwarnung schockiert, nachdem bereits vor rund einem Monat die Erwartungen nach unten angepasst und die Dividende gestrichen wurde. Aufgrund eines verschlechternden Marktumfeldes, unter anderem in China, Anlaufkosten für ein neues Werk in Mexiko sowie nicht erreichter Performancezielen ist dem Unternehmen eine Guidance für das laufende Jahr nicht mehr möglich. Der neue Vorstandsvorsitzende Aldo Kamper wird das Unternehmen nun strukturell neu aufstellen und das Kostensenkungs- und Optimierungsprogramm Value21 initiieren. So sollen sich bis 2022 die EBIT Marge wie der Free Cashflow deutlich verbessern. Der bisherige CFO Karl Gadesmann tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Ob die Aktie nun ein Kauf ist lesen sie in unserem ausführlichen Report unter: http://www.aktientrends24.com Aktien mit starken Kursbewegungen. Wollen Nachrichten zu aktuellen Geschehnissen am Kapitalmarkt noch schneller erhalten? Folgen sie Deutschlands neuem Finanzblog: http://www.Aktientrends24.com (Ende) Aussender: Aktientrends24 Ltd. Ansprechpartner: Michael Miller Tel.: +44 91 308 4842 E-Mail: info@aktientrends24.com Website: aktientrends24.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190319015

