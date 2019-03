Der Baukonzern Porr AG hat vorläufige Zahlen präsentiert. Demnach erhöhten sich Leistung und Auftragsbestand 2018 auf ein Allzeithoch. Mit einer voraussichtlichen Produktionsleistung von rund 5,6 Mrd. Euro erreichte die Porr einen Anstieg von rund 18 %. CEO Karl-Heinz Strauss: "Die Porr ist stark aufgestellt und behauptet sich entschlossen am Markt. Vor dem Hintergrund eines angespannten Marktumfelds sind unsere Ergebnisse besonders solide. Wir sind zuversichtlich für die Zukunft. Die Nachfrage nach Bauleistungen ist höher denn je und hier sind wir Best in Class." Auf Basis vorläufiger Zahlen steigerte die Porr die Produktionsleistung auf 5.592,9 Mio. Euro und übertraf den Angaben zufolge sogar die gesetzten Ziele. Der Großteil ...

