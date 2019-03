In Sachen Digital-Marketing ziehen die Marketing & Tourismus Konstanz GmbH und der REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. jetzt an einem Strang. Das zentrale Werkzeug dazu ist künftig die Wilken E-Marketing-Suite. Doch nicht nur bei der profilierten und individualisierten Kommunikation mit den Gästen setzen beide Institutionen auf Synergieeffekte. Über die Zusammenarbeit mit Wilken sollen auch die Stadt Konstanz, die Stadtwerke und die Philharmonie in die Vermarktungsstrategien einbezogen werden. "Der ursprüngliche Auslöser für das Projekt war die Idee, eine KonstanzCard einzuführen, über die Gäste wie Bürger möglichst viele Angebote nutzen können", berichtet Tobias Stoiber, Bereichsleiter Tourismus bei der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH. Durch die bestehende Zusammenarbeit der Stadtwerke Konstanz mit Wilken kam man mit dem Anbieter von Tourismus-Lösungen ins Gespräch. Denn Wilken hat bereits erfolgreiche Tourismus-Kartensysteme aufgebaut, wie beispielsweise die Allgäu-Walser-Card. Über den Einsatz der Wilken E-Marketing-Suite stellen die Marketing & Tourismus Konstanz GmbH und der REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. nun zunächst ihr Digital-Marketing auf neue Beine. Dazu wurde innerhalb von nur vier Wochen das neue System aufgesetzt und in Produktion genommen. Ziel ist es, die Gäste ab sofort individuell auf Basis ihrer unterschiedlichen Interessensprofile anzusprechen. Das bedeutet, Gäste erhalten nur noch die Informationen, die für sie tatsächlich relevant sind. Aktiv-Urlauber werden so mit ganz anderen Informationen versorgt als etwa Familien mit kleinen Kindern. Die Wilken E-Marketing-Suite wird so zum zentralen Werkzeug in der Kundenkommunikation. "Wir wollten weg vom Gießkannenprinzip und hin zu einer profilierten Kundenansprache. Insofern ist dieses System für uns auch mehr als ein klassisches CRM, und wir können damit viele Prozesse wie etwa das E-Mail-Marketing automatisieren", erläutert Tobias Stoiber. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Björn Reincke Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Wilken AG - Davide Savoldelli Blumenaustrasse 8 - CH-9320 Arbon TG Tel.: + 41 71 454 64 00 info@wilken.ch - www.wilken.ch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

