Die drei Spitzenmanager kassieren rund 50 Mio. Euro Gehalt plus Boni für 2018. Es ist die wohl üppigste Belohnung in Deutschland aber: Unternehmerisch ist Zalando ein Erfolgserlebnis. Das Problem: Ab wann verdient man im Internet nachthaltig Geld? 8,8 Mrd. Euro Marktwert für wahrscheinlich um 9 Mrd. Euro Umsatz in diesem Jahr sind üppig. Andererseits lässt sich eine Hochrechnung der Umsätze bis 10 oder 11 Mrd. Euro in zwei Jahren jederzeit rechnen. Aber alles bleibt noch in den roten Zahlen und darin liegt das Problem. Lässt sich überhaupt in diesem Geschäft mit üppigen Umsätzen wirklich ein nachhaltiges Ergebnis erzielen, das bewertbar ist? Gerüchte, dass Amazon ein Interesse an Zalando haben könnte oder Alibaba, sind nicht aus der Luft gegriffen. Für beide würde es Sinn machen.



