Positiver Allgemeintrend

Das ausstehende Volumen des deutschen Zertifikatemarkts ist zu Jahresbeginn deutlich gestiegen. Bei Hochrechnung der Daten auf alle Emittenten belief sich das Gesamtvolumen des deutschen Zertifikatemarkts im Januar 2019 auf 71,3 Mrd. Euro. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vormonat um 4,2 Prozent bzw. 2,8 Mrd. Euro. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

Das Größenverhältnis von Anlagezertifikaten zu Hebelprodukten verschob sich laut DDV-Angaben zugunsten der Hebelprodukte. Der positive Allgemeintrend sorgte dafür, dass die Nachfrage in nahezu allen Produktkategorien im Vergleich zum Vormonat anstieg. Insbesondere Express-Zertifikate und Discount-Papiere verbuchten überdurchschnittlich hohe Volumenzuwächse. Das in Express-Zertifikate investierte Volumen kletterte somit auf 16,1 Mrd. Euro. Auch Anlageprodukte mit vollständigem Kapitalschutz verzeichneten Zuwächse. Insgesamt waren in diesen Produkten im Berichtsmonat 25,4 Mrd. Euro investiert. Entgegen dem Trend wurden bei bonitätsabhängige Schuldverschreibungen Abschläge registriert, heißt es weiter.

