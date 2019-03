TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den zum Teil deutlichen Zugewinnen am Vortag haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag mehrheitlich mit leichten Abgaben gezeigt. Geprägt wurde der Handel von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

Eine Änderung der Geldpolitik werde am Markt jedoch nicht erwartet, hieß es. Vielmehr gingen Beobachter davon aus, dass die Fed den Weg für nur eine Zinserhöhung in diesem Jahr bereiten wird.

Derweil fragten sich einige Marktteilnehmer, wie lange die von der Fed angekündigte Zinspause dauern wird. Ende Januar hatte der Offenmarktausschuss geschrieben, dass er bei weiteren "Zinsanpassungen" geduldig vorgehen werde. Gleichwohl wird an den Finanzmärkten darüber spekuliert, dass die Fed in diesem Jahr nicht nur von weiteren Zinserhöhungen absehen, sondern sogar gegen Ende des Jahres ihre Zinsen senken könnte.

Noch im Dezember bestand an den Märkten die Sorge, dass sie angesichts einer sich abschwächenden Weltwirtschaft die Zinsen zu schnell anheben und das Wachstum abwürgen könnte.

Handel von Zurückhaltung geprägt

Nach dem guten Wochenstart ging es an den Aktienmärkten in der Region am Dienstag deutlich ruhiger zu. Die Indizes zeigten sich durch die Bank wenig verändert zum Vortag. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel praktisch unverändert zum Vortag. Im chinesischen Kernland fiel der Schanghai-Composite nach Zugewinnen von 2,5 Prozent am Vortag um 0,2 Prozent auf 3.091 Punkte. An der kleineren Börse in Shenzhen konnte sich der Index mit einem kleinen Gewinn von 0,2 Prozent behaupten. auch die Startup-Börse Chinext zeigte sich 0,1 Prozent fester.

In Tokio erholte sich der Nikkei-225 von anfänglich deutlicheren Abgaben weitgehend wieder, schloss jedoch mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 21.567 Punkten. Die Schwäche im Markt hielt sich hier auch bei vermeintlich defensiven Werten wie dem Einzelhandelssektor, der 1,6 Prozent nachgab. Unterdessen stieg der Yen gegenüber dem Dollar im Handelsverlauf etwas an. Der Dollar kostete zuletzt rund 111,26 Yen. Zur gleichen Zeit am Vortag notierte er in der Spitze noch bei 111,63 Yen.

Für den Kospi in Seoul ging es ebenfalls um 0,1 Prozent abwärts auf 2.178 Punkte; er beendete damit eine drei Handelstage andauernde Gewinnserie. Korean Air zeigten sich 2,6 Prozent leichter. Der Kosmetikhersteller Amorepacific gab gut die Hälfte der Gewinne von 4,1 Prozent vom Vortag wieder ab.

In Sydney notierte der S&P/ASX-200 ebenfalls gut 0,1 Prozent leichter, belastet vom Finanz- und Gesundheitssektor. Der Pharmakonzern CSL gab 1,6 Prozent nach und für den Hersteller von Hörimplantaten Cochlear ging es um 1,8 Prozent abwärts. Fester zeigten sich hingegen Rohstoffwerte. BHP und Rio Tinto gewannen 1,6 bzw. 1,7 Prozent hinzu.

Gut 1,1 Prozent nach oben ging es in Sydney auch für die Aktie des Goldminenbetreibers Newcrest Mining. Mit der kürzlich angekündigten Übernahme der Red-Chris-Mine in Kanada im Rahmen einer Transaktion in Höhe von 807 Millionen US-Dollar habe der Konzern eine Mine erworben, deren Wert von der Deutschen Bank auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Darüber hinaus sehen die Analysten noch weiteres Aufwärtspotenzial, sollte es Newcrest gelingen, den Ausbeutegrad der Mine weiter zu erhöhen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.184,80 -0,09% +9,54% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.566,85 -0,08% +7,75% 07:00 Kospi (Seoul) 2.177,62 -0,09% +6,69% 07:00 Schanghai-Comp. 3.090,98 -0,18% +23,94% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.401,25 -0,03% +13,73% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.512,32 -0,00% +8,07% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.217,75 +0,15% +4,70% 10:00 BSE (Mumbai) 38.137,16 +0,11% +5,19% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1348 +0,1% 1,1335 1,1349 -1,0% EUR/JPY 126,25 -0,0% 126,27 126,53 +0,4% EUR/GBP 0,8550 -0,1% 0,8559 0,8538 -5,0% GBP/USD 1,3273 +0,2% 1,3244 1,3292 +4,2% USD/JPY 111,26 -0,1% 111,40 111,49 +1,4% USD/KRW 1131,97 -0,0% 1132,32 1133,15 +1,6% USD/CNY 6,7191 +0,1% 6,7131 6,7129 -2,3% USD/CNH 6,7222 -0,0% 6,7224 6,7169 -2,2% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,2% AUD/USD 0,7095 -0,0% 0,7096 0,7119 +0,7% NZD/USD 0,6855 +0,1% 0,6845 0,6871 +2,1% Bitcoin BTC/USD 3.954,00 -0,5% 3.972,25 3.955,00 +6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,14 59,09 +0,1% 0,05 +28,3% Brent/ICE 67,73 67,54 +0,3% 0,19 +23,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,53 1.303,45 +0,1% +1,08 +1,7% Silber (Spot) 15,33 15,34 -0,1% -0,01 -1,1% Platin (Spot) 835,50 833,50 +0,2% +2,00 +4,9% Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,5% +0,02 +10,9% ===

