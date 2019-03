Am Montag nach Börsenschluss in den USA hat Tilray die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Und hier konnte das Unternehmen überzeugen. Nachbörslich kletterte das Papier mehr als zwei Prozent. Tilray gelang es, den Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum mehr als zu verdreifachen. Dieser kletterte von 5,11 Millionen US-Dollar auf 15,53 Millionen Dollar. Damit konnte das Unternehmen die Prognosen der Analysten übertreffen, die Einnahmen von 14,15 Millionen Dollar erwartet hatten. Der Nettoverlust erhöhte sich auf 31,01 Millionen Dollar oder 0,33 Dollar je Aktie im Vergleich zu 2,93 Millionen Dollar oder 0,04 Dollar je Anteilschein in der Vorjahresperiode. Der höhere Verlust war zu erwarten. Dieser ist im Wesentlichen auf den Anstieg der operativen Aufwendungen im Zusammenhang mit Wachstumsbestrebungen, den Ausbau internationaler Teams und die Kosten für Übernahmen zurückzuführen. Ebenfalls erfreulich: Der durchschnittliche Nettoverkaufspreis pro Gramm stieg um 5,5 Prozent auf 7,52 Dollar.

