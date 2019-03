Deutsche Verbraucher wollen künftig mehr in Raten bezahlen als bisher. Zu dieser Prognose kommt der neu veröffentlichte Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandes. Mit einem Wert von 135 Punkten zeigt der Index eine signifikant wachsende Nutzung von Konsumkrediten in den kommenden zwölf Monaten an.

