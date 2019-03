Die Privatbank Berenberg hat 1&1 Drillisch mit Blick auf den anstehenden Start der Versteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzblöcken durch die Bundesnetzagentur auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Er halte die Ängste am Aktienmarkt vor einem irrationalen Wettbieten der vier Teilnehmer für unangebracht, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gerade im Bereich von 2 Gigahertz gebe es bereits viele ungenutzte Spektrumkapazitäten. Zudem verfügten Vodafone und Telefonica - anders als die Deutsche Telekom - bereits über etliche Frequenzen im Bereich 2,6 Gigahertz, die ideal für die Bereitstellung des neuen Mobilfunkstandards 5G seien. Der einzige Grund für exzessive Preise wäre eine letztlich sinnlose Strategie der etablierten Anbieter, um den Telekommunikationsanbieter Drillisch zu blockieren./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-19/09:43

ISIN: DE0005545503