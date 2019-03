Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt und positiv mit seinem Dividendenvorschlag für 2018 überrascht, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv hob er auch hervor, dass die Erlöse von Fraport aus dem Einzelhandel der Flughäfen erstmals seit dem zweiten Quartal 2016 wieder gestiegen seien./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 07:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-19/09:44

ISIN: DE0005773303