Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Leoni von 18 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den erneuten negativen Nachrichten des Autozulieferers habe er seine Schätzungen entsprechend gesenkt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der kassierte Ausblick für dieses Jahr sei kurzfristig eine deutliche Belastung. Zudem gebe es erhebliche Risiken bei der Umsetzung des mittelfristigen Restrukturierungsplans./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 06:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-03-19/09:50

ISIN: DE0005408884