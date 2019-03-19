FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GROUPE GORGE SA IN.EO 1 2G3 FR0000062671
AB/FROM ONWARDS 19.03.2019 09:35 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GROUPE GORGE SA IN.EO 1 2G3 FR0000062671
AB/FROM ONWARDS 19.03.2019 09:35 CET