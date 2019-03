Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BP von 590 auf 615 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Ölkonzern sei sehr gut positioniert, um auf die Schwankungen des zyklischen Ölgeschäfts zu reagieren, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Produktionswachstum sei stärker und besser absehbar als bei den europäischen Wettbewerbern./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-03-19/10:05

ISIN: GB0007980591