Die Aktie von European Lithium (WKN: A2AR9A) setzt am Montag zu einem fulminanten Kurssprung über +73,24% an. Bereits am Freitag hatte das Papier kräftig gewonnen. Der Entwickler des Wolfsberg Lithiumprojekts 270 km südlich von Wien möchte allem Anschein nach das zu 100% in Besitz befindliche Projekt bald in Produktion führen.

Nach neuesten Angaben von European Lithium befindet sich die Gesellschaft in "fortgeschrittenen Gesprächen über Abnahmevereinbarungen" und plant die Finanzierung des Projekts. So wurden Gespräche mit "mehreren europäischen Banken" gestartet. Aus unserer Sicht gibt es einige große Hürden, die mit dem Projekt selbst zu tun haben.

Nur mit viel Glück schafft es European Lithium wohl zum Produzenten

Erklärtes Ziel von European Lithium ist es, "der erste Lieferant für batteriefähiges Lithium in einer vollständig integrierten europäischen Batterieversorgungskette" zu werden.

Mit einer vergleichsweise kleinen Ressource und einer laut Vormachbarkeitsstudie geplanten Förderkapazität von 55.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr scheint der Untertageabbau vergleichsweise klein und wenig wettbewerbsfähig in Hinsicht auf die Kostenstruktur der Open Pit Minen in Australien.

Die Investitionskosten belaufen sich für das Wolfsberg Projekt im Basisfall ...

