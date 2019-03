Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich im Vorfeld wichtiger Ereignisse (FOMC-Entscheidung, "Brexit"-Abstimmung, EU-Gipfel) zeitweise abgeschwächt, da Peripherie-Anleihen wieder gesucht wurden, so die Analysten der Helaba.Das technische Bild sei aber uneinheitlich, sodass sich am übergeordneten, seitwärts orientierten Handel zunächst nichts ändern dürfte. Die ZEW-Umfrage sollte kaum für Belastungen sorgen, denn die Analysten würden gegenüber der Konsensschätzung keine positive Überraschung ausmachen. Unterstützungen würden sie bei 163,92 und an der 21-Tagelinie bei 163,83 lokalisieren. Widerstände seien bei 164,45 und am Kontrakthoch bei 164,74 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 163,80 und 164,70. ...

