++ Britische Arbeitsmarktdaten am Morgen, BoE-Zinsentscheid am Donnerstag ++ ZEW-Konjunkturerwartungen am Vormittag ++ API-Bericht prognostiziert Lagerabbau von 1 Mio. Barrel ++ Dienstag könnte ein weiterer entscheidender Tag für das britische Pfund sein, da für heute eine weitere Brexit-Abstimmung geplant war. Es wurden jedoch keine Änderungen am Deal vorgenommen und Theresa May durfte das Parlament nicht um eine erneute Abstimmung bitten. Stattdessen müssen sich die Händler auf die Daten konzentrieren. Eine erhöhte Volatilität ist in den Morgenstunden zu beobachten, da der britische Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung ansteht, gefolgt von den ZEW-Stimmungsdaten. Zuallerletzt wird das API am Abend seine Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen veröffentlichen. 10:30 Uhr | Großbritannien, Arbeitsmarktbericht (Januar): ...

