Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Commerzbank angesichts bestätigter Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Kapitalposition eines derart fusionierten Unternehmens wäre adäquat, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei einem Zusammenschluss könnte der Kaufpreis, den die Deutsche Bank zahle, unter dem Wert des anteilsmäßigen Eigenkapitals liegen ("negativer Firmenwert"). Sollte die so gebildete Rückstellung aufgelöst werden, könnte der Gewinn genutzt werden, um einen Teil der erforderlichen Restrukturierungen zu finanzieren./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 14:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-03-19/10:14

ISIN: DE000CBK1001