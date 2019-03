Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Die Aktie des Versicherers sei aus mehreren Gründen attraktiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So gehe er unter anderem davon aus, dass Talanx die Ausschüttungsquote im Geschäftsjahr 2019 auf 45 Prozent und damit an den oberen Rand der Zielspanne von 35 bis 45 Prozent erhöhen werde. Dies werde zu einem jährlichen Wachstum der Dividende von zehn Prozent in den Jahren 2016 bis 2019 führen./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-03-19/10:17

ISIN: DE000TLX1005