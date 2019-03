Elektro ist in aller Munde. Sei es in Zusammenhang mit Mobilität oder als Speicher für Zuhause. Bislang konnten sich Hersteller aber nicht gegen Risiken wie Leistungsverlust oder einen Akkudefekt absichern. Die Münchener Rückversicherungsgesellschaft will künftig eine Police anbieten, welche solche Schadensfälle übernimmt.

Den vollständigen Artikel lesen ...