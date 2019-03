Die Konsolidierung hält an. Obwohl der Goldpreis die Marke von 1.300 Dollar zurückerobern konnte, kommt aktuell kein Schwung in den Goldpreis. Das Edelmetall ist gefangen in der Handelsspanne zwischen 1.280 Dollar auf der Unterseite und 1.350 Dollar auf der Oberseite. Doch der Schlüsselwiderstand für die Bullen ist klar definiert: Er liegt bei 1.366/1.375 Dollar, dem Hoch aus dem Sommer 2016.

