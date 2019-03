Die Baader Bank hat Wacker Chemie nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Zahlen für 2018 hätten den bereits bekannten Eckdaten entsprochen, und auch der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2019 sei beibehalten worden, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings liege der Dividendenvorschlag unter ihrer Schätzung. Die für 2019 geplanten Investitionen seien ebenfalls geringer als gedacht./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 08:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-19/10:34

ISIN: DE000WCH8881