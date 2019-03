Die Privatbank Berenberg hat die Stammaktien von Sixt nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Sixt rechne für 2019 mit einem deutlichem Wachstum im Autovermietungsgeschäft, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die damit verbundenen Ausgaben dürften aber auf der Profitabilität lasten./gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

