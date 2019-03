Hamburg (ots) - Vor der Digitalisierung gibt es kein Entkommen. Verschwindet die Arbeit, spaltet sich die Mittelschicht in Digitalisierungsgewinner und eine Masse von Verlierern. Verteilung und Solidarität werden zu den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Um für sich und ihre Kinder die Teilhabe am Wohlstand und Fortschritt zu sichern, muss sich die Mittelschicht einer historischen Aufgabe stellen: aktiv einen neuen digitalen Sozialstaat jenseits von Arbeit gestalten - Grundeinkommen inklusive. Genug Geld wird da sein, dank Robotern und künstlicher Intelligenz. Doch auf die Solidarität der zukünftigen Eliten ist kein Verlass.



In seinem neuen Buch "Mittelschicht für alle" wirft der Autor und Wirtschaftsforscher Volker Schmitz, Geschäftsführer der CapQM GmbH, einen Blick in eine gestaltbare Zukunft. Auf Basis konkreter Zahlen skizziert er ein Zukunftsszenario für Deutschland, in dem die Arbeit schwindet, der Wohlstand sich verdoppelt und die Masse der erwerbstätigen Bevölkerung arbeitslos wird. Das Buch bietet der Mittelschicht Orientierung, welche verteilungspolitischen Handlungsoptionen sie hat und nutzen kann, damit sich die Welt nicht in einen globalen digitalen Sweatshop verwandelt. Gleichzeitig zeigt es Maßnahmen auf, mit denen sich die Wirkungsmacht der Digitalisierung konkret einhegen und für alle profitabel einsetzen lässt.



"Mittelschicht für alle" ist ein starkes Plädoyer gegen die Nutzlosigkeit der Menschen in der digitalisierten Welt. Ihre Zukunft, so der Autor, liegt nicht im Wettlauf mit Robotern und künstlicher Intelligenz. "Wenn die arbeitsbasierte Mittelschicht ihr Ende erreicht, wird der alte Sozialstaat sie im Regen stehen lassen. Ein neuer ist gefragt, der mehr bieten muss als eine geringe Grundversorgung und niedrige Mindestlöhne." Realistisch und sozial optimistisch zeigt Schmitz: Solange sich die Mittelschicht die liberale Demokratie und den Rechtsstaat nicht aus den Händen nehmen lässt, wird sie auch künftig ein freies Leben genießen - in Wohlstand ohne oder in Reichtum mit Arbeit.



Mehr zum Buch: www.capqm.com/neuerscheinung-mittelschicht-fuer-alle/



CapQM GmbH ist ein unabhängiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen an der Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt, Unternehmen und Gesellschaft.



OTS: CapQM GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121840.rss2



Pressekontakt: Dr. Volker Schmitz CapQM GmbH Baumwall 7 20459 Hamburg Telefon:+49 (0)40 7679570 E-Mail: info@capqm.com